Merkez Bankası piyasayı 30 milyar lira fonladı.

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 30 milyar lira fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 60 milyar 540 milyon lira teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27.05 düzeyinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24.00 oldu.
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