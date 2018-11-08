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Merkez Bankası piyasayı 5.0 milyar lira fonladı

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 17:19 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 5.0 milyar lira fonladı.

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 5.0 milyar lira fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 17 milyar 500 milyon lira teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27.05 düzeyinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24.00 oldu.

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