FİNANS

Merkez Bankası politika faizini 6.25 puan artışla yüzde 24'e yükseltti

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 14:10 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 6.25 puan artışla yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltilmesine karar verdi.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 6.25 puan artışla yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltilmesine karar verdi.
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 6.55 lirayı gören dolar 6.01 liraya, 7.63 lirayı gören euro 7.0 liraya ve 8.57 lirayı gören sterlin de 7.86 liraya kadar geriledi.
Merkez Bankası’nın PPK toplantısının kararının duyurulduğu açıklamada şöyle denildi:
"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlama hızlanmaktadır.
“Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir.
“Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir.
“İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir.
“Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar vermiştir.
“Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.
Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.
“Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.”

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