Merkez Bankası politika faizini artırdı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde

16,50'den yüzde 17,75'e yükseltilmesine karar verdi.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyette dengelenme eğilimine işaret ederek, "Dış talep

gücünü korurken iç talep daha ılımlı seyretmektedir.

Enflasyondaki yükselişte temelde maliyet yönlü gelişmeler etkili olmaktadır. Bununla birlikte, fiyat

artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkati çekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Talep koşullarındaki ılımlı görünüme rağmen enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek

seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği vurgulanan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede kurul,

fiyat istikrarını desteklemek amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam

edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı

duruş kararlılıkla sürdürülecektir.