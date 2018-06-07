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Merkez Bankası politika faizini artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 14:32 | Son Güncelleme

Para Politikası Kurulu: - "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e yükseltilmesine karar vermiştir" - "Talep koşullarındaki ılımlı görünüme rağmen enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde

16,50'den yüzde 17,75'e yükseltilmesine karar verdi.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyette dengelenme eğilimine işaret ederek, "Dış talep
gücünü korurken iç talep daha ılımlı seyretmektedir.
Enflasyondaki yükselişte temelde maliyet yönlü gelişmeler etkili olmaktadır. Bununla birlikte, fiyat
artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkati çekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Talep koşullarındaki ılımlı görünüme rağmen enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek
seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği vurgulanan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede kurul,
fiyat istikrarını desteklemek amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir.
Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam
edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı
duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu
etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal
sıkılaştırma yapılabilecektir.
Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu
değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Politika faizi PPK faiz kararı TCMB

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