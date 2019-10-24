Merkez Bankası politika faizini üç toplantıda 10 puan indirdi

Karar öncesi gerçekleştirilen anketlerde medyan beklentinin TCMB'nin 1 hafta repo faizinde 100 baz puan indirime gideceği yönünde olduğunu, en yüksek beklentinin de 200 baz puan seviyesinde bulunduğunu ifade eden Bürümcekçi, "İndirim en yüksek beklentiyi aşarken, swap piyasası ise 1 ay vadedeki yüzde 13,5 geçen faiz ile zaten daha yüksek indirimi fiyatlıyordu." dedi.

AA muhabirine, faiz kararı ve gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, PPK toplantısında politika faizinin piyasa beklentisinden fazla düşürüldüğünü belirtti.

Merkez Bankası PPK faiz toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirdi. Böylece temmuz, eylül ve ekim toplantılarında bin baz puanlık indirim yapıldı.

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), son üç toplantıda bin baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 24'ten yüzde 14'e çekti.

Bankanın geçen ay olduğu gibi, "Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir." cümlesini kullandığına işaret eden Bürümcekçi, 250 baz puanlık yüklü indirim sonrası bu cümleyi, "faiz indirimlerinin duracağı veya belirgin hız keseceği' anlamında okumanın zor olduğunu söyledi.

- "Enflasyon baz etkisiyle ekimde yüzde 9 civarında kalmaya devam edecek"

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankasının önden yüklemeli faiz indirimlerine devam ettiğini ancak reel faizi gelişmekte olan ülke ortalamasına yaklaştığını belirtti.

Politika faizinin düşürülmesiyle birlikte gelecek dönemde ortalama fonlama maliyetinin haftalık repo faizi ile yakın seyredeceğini ifade eden Bürümcekçi, para ve repo piyasasında gecelik faizin ise ortalama olarak piyasa yapıcı oranına daha yakın olmak üzere yüzde 13-14 aralığında bankaların likidite durumuna bağlı olarak dar bir alanda dalgalanacağını dile getirdi.

Bürümcekçi, Türkiye'nin beklenen enflasyona göre hesaplanan reel faizinin, bu faiz indirimi sonrası yüzde 2,5 seviyesine inerek Meksika ve Rusya'nın altına gerilediğini ve emsal ülkeler ortalaması olan yüzde 2 seviyesine yaklaştığını bildirdi.