Merkez Bankası politika faizini yüzde 24'te sabit tuttu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ekim (DHA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24’te sabit tutma kararı aldı.
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