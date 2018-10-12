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Merkez Bankası repo ihalesinde piyasayı 67 milyar lira fonladı

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 12:29 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 67 milyar lira fonladı.

İstanbul, 12 Ekim (DHA) - Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 67 milyar lira fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 79 milyar 48 milyon lira teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27.05 düzeyinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24.00 oldu.

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