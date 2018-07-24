Merkez Bankası repo ihalesine 16.82 milyar lira teklif geldi

İstanbul, 24 Temmuz (DHA) - Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 4 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 16 milyar 822 milyon lira teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 17.75 olarak gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 19.39 oldu.



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