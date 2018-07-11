Merkez Bankası repo ihalesine 44.1 milyar lira teklif geldi

İstanbul, 11 Temmuz (DHA) - Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 28 milyar lira fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 44 milyar 139 milyon lira teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 17.75 olarak gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 19.39 oldu.
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