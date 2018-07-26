Merkez Bankası repo ihalesine 46.26 milyar lira teklif geldi

İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 28 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 46 milyar 258 milyon lira teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 17.75 düzeyinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 19.39 oldu.



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