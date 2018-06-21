Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasayı 34 milyar lira fonladı

İstanbul, 21 Haziran (DHA) - Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 34 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 53 milyar 897 milyon lira teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 17.75 düzeyinde gerçekleşti.

Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 19.39 oldu.

