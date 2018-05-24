Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 849 milyon dolar azalışla 108 milyar 862 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 18 Mayıs ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 934 milyon dolar azalarak 84 milyar 708 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 11 Mayıs ile biten haftada 85 milyar 623 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 915 milyon dolar gerileyerek 25 milyar 88 milyon dolardan 24 milyar 154 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 849 milyon dolar düşüşle 110 milyar 711 milyon dolardan 108 milyar 862 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın RezervleriBrüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler 27.01.201715.315 92.517 107.832 24.02.201716.01191.089 107.100 31.03.201717.10288.578 105.680 28.04.201717.748 84.987 102.735 26.05.201717.961 86.971 104.932 30.06.201718.51290.197108.70931.08.201720.50991.483111.99229.09.2017 20.441 91.503 111.944 27.10.201721.42095.481116.90124.11.2017 22.595 96.350 118.945 29.12.201723.54284.111107.65326.01.201825.34191.392116.73323.02.2018 25.241 88.655 113.896

30.03.2018 25.345 84.702110.047

06.04.2018 25.348 83.080 108.428

13.04.2018 25.645 86.652 112.297 20.04.2018 25.500 86.071 111.571

27.04.2018 25.189 87.573 112.762 04.05.2018 24.779 86.173 110.952 11.05.2018 25.088 85.623 110.711

17.05.2018 24.154 84.708 108.862

