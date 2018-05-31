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Merkez Bankası rezervleri

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 14:45 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 108 milyar 232 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 630 milyon dolar azalışla 108 milyar 232 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 25 Mayıs ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 946 milyon dolar azalarak 83 milyar 762 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Mayıs ile biten haftada 84 milyar 708 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 316 milyon dolar artarak 24 milyar 154 milyon dolardan 24 milyar 470 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 630 milyon dolar düşüşle 108 milyar 862 milyon dolardan 108 milyar 232 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın RezervleriBrüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler 27.01.201715.315 92.517 107.832 24.02.201716.01191.089 107.100 31.03.201717.10288.578 105.680 28.04.201717.748 84.987 102.735 26.05.201717.961 86.971 104.932 30.06.201718.51290.197108.70931.08.201720.50991.483111.99229.09.2017 20.441 91.503 111.944 27.10.201721.42095.481116.90124.11.2017 22.595 96.350 118.945 29.12.201723.54284.111107.65326.01.201825.34191.392116.73323.02.2018 25.241 88.655 113.896
30.03.2018 25.345 84.702110.047
27.04.2018 25.189 87.573 112.762 04.05.2018 24.779 86.173 110.952 11.05.2018 25.088 85.623 110.711
18.05.2018 24.154 84.708 108.862 25.05.201824.470 83.762 108.232

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altın rezervleri brüt döviz rezervleri haftalık para ve banka istatistikleri TCMB

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