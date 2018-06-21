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Merkez Bankası rezervleri

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 14:53 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 103 milyar 611 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 137 milyon dolar azalışla 103 milyar 611 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 14 Haziran ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 278 milyon dolar azalarak 78 milyar 940 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 8 Haziran ile biten haftada 82 milyar 218 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 141 milyon dolar artarak 24 milyar 530 milyon dolardan 24 milyar 671 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 137 milyon dolar düşüşle 106 milyar 748 milyon dolardan 103 milyar 611 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz RezervleriToplam Rezervler 27.01.201715.315 92.517 107.832 24.02.201716.01191.089 107.100 31.03.201717.10288.578 105.680 28.04.201717.748 84.987 102.735 26.05.201717.961 86.971 104.932 30.06.201718.51290.197108.70931.08.201720.50991.483111.99229.09.2017 20.441 91.503 111.944 27.10.201721.42095.481116.90124.11.2017 22.595 96.350 118.945 29.12.201723.54284.111107.65326.01.201825.34191.392116.73323.02.2018 25.241 88.655 113.896
30.03.2018 25.345 84.702110.047
27.04.2018 25.189 87.573 112.762 04.05.2018 24.779 86.173 110.952 11.05.2018 25.088 85.623 110.711
18.05.2018 24.154 84.708 108.862 25.05.201824.470 83.762 108.232 01.06.2018 24.481 82.165 106.646
08.06.2018 24.530 82.218 106.748 14.06.2018 24.671 78.940 103.611

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Anahtar Kelimeler:
brüt döviz rezervleri haftalık para ve banka istatistikleri TCMB

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