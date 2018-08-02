Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 869 milyon dolar azalarak 100 milyar 612 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 27 Temmuz ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 219 milyon dolar azalışla 78 milyar 330 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 20 Temmuz ile biten haftada 78 milyar 549 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 650 milyon dolar düşüşle 22 milyar 932 milyon dolardan 22 milyar 282 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 869 milyon dolar azalarak 101 milyar 481 milyon dolardan 100 milyar 612 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz RezervleriToplam Rezervler 27.01.201715.315 92.517 107.832 24.02.201716.01191.089 107.100 31.03.201717.10288.578 105.680 28.04.201717.748 84.987 102.735 26.05.201717.961 86.971 104.932 30.06.201718.51290.197108.70931.08.201720.50991.483111.99229.09.2017 20.441 91.503 111.944 27.10.201721.42095.481116.90124.11.2017 22.595 96.350 118.945 29.12.201723.54284.111107.65326.01.201825.34191.392116.73323.02.2018 25.241 88.655 113.896 30.03.2018 25.345 84.702110.04727.04.2018 25.189 87.573 112.762 25.05.201824.470 83.762 108.232 01.06.2018 24.481 82.165 106.646 08.06.2018 24.530 82.218 106.748 14.06.2018 24.671 78.940 103.611 22.06.2018 23.331 80.129 103.460 29.06.2018 22.836 75.566 98.402 06.07.201822.92879.095102.02313.07.201823.18478.534101.71820.07.2018 22.932 78.549 101.481 27.07.2018 22.282 78.330 100.612

