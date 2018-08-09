Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 307 milyon dolar artarak 102 milyar 919 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 3 Ağustos ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 463 milyon dolar artışla 80 milyar 793 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 27 Temmuz ile biten haftada 78 milyar 330 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 156 milyon dolar düşüşle 22 milyar 282 milyon dolardan 22 milyar 126 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 307 milyon dolar yükselerek 100 milyar 612 milyon dolardan 102 milyar 919 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz RezervleriToplam Rezervler 27.01.201715.315 92.517 107.832 24.02.201716.01191.089 107.100 31.03.201717.10288.578 105.680 28.04.201717.748 84.987 102.735 26.05.201717.961 86.971 104.932 30.06.201718.51290.197108.70931.08.201720.50991.483111.99229.09.2017 20.441 91.503 111.944 27.10.201721.42095.481116.90124.11.2017 22.595 96.350 118.945 29.12.201723.54284.111107.65326.01.201825.34191.392116.73323.02.2018 25.241 88.655 113.896 30.03.2018 25.345 84.702110.04727.04.2018 25.189 87.573 112.762 25.05.201824.470 83.762 108.232 29.06.2018 22.836 75.566 98.402 06.07.201822.92879.095102.02313.07.201823.18478.534101.71820.07.2018 22.932 78.549 101.481 27.07.2018 22.282 78.330 100.612 03.08.2018 22.126 80.793 102.919

