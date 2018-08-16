Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 641 milyon dolar azalarak 101 milyar 278 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 10 Ağustos ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 645 milyon dolar azalışla 79 milyar 148 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 3 Ağustos ile biten haftada 80 milyar 793 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 4 milyon dolar artarak 22 milyar 126 milyon dolardan 22 milyar 130 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 641 milyon dolar gerileyerek 100 milyar 612 milyon dolardan 102 milyar 919 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz RezervleriToplam Rezervler 27.01.201715.315 92.517 107.832 24.02.201716.01191.089 107.100 31.03.201717.10288.578 105.680 28.04.201717.748 84.987 102.735 26.05.201717.961 86.971 104.932 30.06.201718.51290.197108.70931.08.201720.50991.483111.99229.09.2017 20.441 91.503 111.944 27.10.201721.42095.481116.90124.11.2017 22.595 96.350 118.945 29.12.201723.54284.111107.65326.01.201825.34191.392116.73323.02.2018 25.241 88.655 113.896 30.03.2018 25.345 84.702110.04727.04.2018 25.189 87.573 112.762 25.05.201824.470 83.762 108.232 29.06.2018 22.836 75.566 98.402 06.07.201822.92879.095102.02313.07.201823.18478.534101.71820.07.2018 22.932 78.549 101.481 27.07.2018 22.282 78.330 100.612 03.08.2018 22.126 80.793 102.919 10.08.2018 22.130 79.148 101.278

