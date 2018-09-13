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Merkez Bankası rezervleri

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 15:02 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 88 milyar 753 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 96 milyon dolar azalarak 88 milyar 753 milyon dolara indi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 7 Eylül'de, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 241 milyon dolar azalışla 70 milyar 173 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 31 Ağustos ile biten haftada 70 milyar 414 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 145 milyon dolar artarak 18 milyar 435 milyon dolardan 18 milyar 580 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 96 milyon dolar düşüşle 88 milyar 849 milyon dolardan 88 milyar 753 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz RezervleriToplam Rezervler 27.01.201715.315 92.517 107.832 24.02.201716.01191.089 107.100 31.03.201717.10288.578 105.680 28.04.201717.748 84.987 102.735 26.05.201717.961 86.971 104.932 30.06.201718.51290.197108.70931.08.201720.50991.483111.99229.09.2017 20.441 91.503 111.944 27.10.201721.42095.481116.90124.11.2017 22.595 96.350 118.945 29.12.201723.54284.111107.65326.01.201825.34191.392116.73323.02.2018 25.241 88.655 113.896 30.03.2018 25.345 84.702110.04727.04.2018 25.189 87.573 112.762 25.05.201824.470 83.762 108.232 29.06.2018 22.836 75.566 98.402 27.07.2018 22.282 78.330 100.612 03.08.2018 22.126 80.793 102.919 10.08.2018 22.130 79.148 101.278 17.08.2018 19.582 72.740 92.322 20.08.2018 19.768 72.924 92.692 31.08.2018 18.435 70.414 88.849 07.09.2018 18.580 70.173 88.753

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