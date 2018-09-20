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Merkez Bankası rezervleri

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 14:57 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 87 milyar 575 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 178 milyon dolar azalarak 87 milyar 575 milyon dolara indi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 14 Eylül'de, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 252 milyon dolar azalışla 68 milyar 921 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 7 Eylül ile biten haftada 70 milyar 173 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 74 milyon dolar artarak 18 milyar 580 milyon dolardan 18 milyar 654 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 178 milyon dolar düşüşle 88 milyar 753 milyon dolardan 87 milyar 575 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 27.01.2017 15.315 92.517 107.832 24.02.2017 16.011 91.089 107.100 31.03.2017 17.102 88.578 105.680 28.04.2017 17.748 84.987 102.735 26.05.2017 17.961 86.971 104.932 30.06.2017 18.512 90.197 108.709 31.08.2017 20.509 91.483 111.992 29.09.2017 20.441 91.503 111.944 27.10.2017 21.420 95.481 116.901 24.11.2017 22.595 96.350 118.945 29.12.2017 23.542 84.111 107.653 26.01.2018 25.341 91.392 116.733 23.02.2018 25.241 88.655 113.896 30.03.2018 25.345 84.702 110.047 27.04.2018 25.189 87.573 112.762 25.05.2018 24.470 83.762 108.232 29.06.2018 22.836 75.566 98.402 27.07.2018 22.282 78.330 100.612 31.08.2018 18.435 70.414 88.849 07.09.2018 18.580 70.173 88.753 14.09.2018

18.654 68.921 87.575

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Anahtar Kelimeler:
haftalık para ve banka istatistikleri rezervler TCMB

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