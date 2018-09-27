Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 393 milyon dolar azalarak 84 milyar 182 milyon dolara indi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 21 Eylül'de, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 572 milyon dolar azalışla 66 milyar 349 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 14 Eylül ile biten haftada 68 milyar 921 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 821 milyon dolar gerileyerek 18 milyar 654 milyon dolardan 17 milyar 833 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 393 milyon dolar düşüşle 87 milyar 575 milyon dolardan 84 milyar 182 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz RezervleriToplam Rezervler 27.01.201715.315 92.517 107.832 24.02.201716.01191.089 107.100 31.03.201717.10288.578 105.680 28.04.201717.748 84.987 102.735 26.05.201717.961 86.971 104.932 30.06.201718.51290.197108.70931.08.201720.50991.483111.99229.09.2017 20.441 91.503 111.944 27.10.201721.42095.481116.90124.11.2017 22.595 96.350 118.945 29.12.201723.54284.111107.65326.01.201825.34191.392116.73323.02.2018 25.241 88.655 113.896 30.03.2018 25.345 84.702110.04727.04.2018 25.189 87.573 112.762 25.05.201824.470 83.762 108.232 29.06.2018 22.836 75.566 98.402 27.07.2018 22.282 78.330 100.612 31.08.2018 18.435 70.414 88.849 07.09.2018 18.580 70.173 88.753 14.09.2018 18.654 68.921 87.575 21.09.2018 17.833 66.349 84.182

