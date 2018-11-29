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Merkez Bankası rezervleri

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 15:17 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 90 milyar 178 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 432 milyon dolar artarak 90 milyar 178 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 23 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 150 milyon dolar artışla 71 milyar 158 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 16 Kasım ile biten haftada 71 milyar 8 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 282 milyon dolar artarak 18 milyar 738 milyon dolardan 19 milyar 20 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 432 milyon dolar yükselişle 89 milyar 746 milyon dolardan 90 milyar 178 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 27.01.2017 15.315 92.517 107.832 24.02.2017 16.011 91.089 107.100 31.03.2017 17.102 88.578 105.680 28.04.2017 17.748 84.987 102.735 26.05.2017 17.961 86.971 104.932 30.06.2017 18.512 90.197 108.709 31.08.2017 20.509 91.483 111.992 29.09.2017 20.441 91.503 111.944 27.10.2017 21.420 95.481 116.901 24.11.2017 22.595 96.350 118.945 29.12.2017 23.542 84.111 107.653 26.01.2018 25.341 91.392 116.733 23.02.2018 25.241 88.655 113.896 30.03.2018 25.345 84.702 110.047 27.04.2018 25.189 87.573 112.762 25.05.2018 24.470 83.762 108.232 29.06.2018 22.836 75.566 98.402 27.07.2018 22.282 78.330 100.612 31.08.2018 18.435 70.414 88.849 28.09.2018 17.667 66.989 84.656 26.10.2018 18.676 67.606 86.282 02.11.2018 18.957 69.185 88.142 09.11.2018 18.910 69.472 88.382 16.11.2018 18.738 71.008 89.746 23.11.2018 19.020 71.158 90.178

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brüt döviz rezervleri Merkez Bankası rezervleri TCMB

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