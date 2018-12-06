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Merkez Bankası rezervleri

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 15:13 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 91 milyar 4 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 826 milyon dolar artarak 91 milyar 4 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 30 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 542 milyon dolar artışla 71 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 23 Kasım ile biten haftada 71 milyar 158 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 284 milyon dolar artarak 19 milyar 20 milyon dolardan 19 milyar 304 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 826 milyon dolar yükselişle 90 milyar 178 milyon dolardan 91 milyar 4 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 27.01.201715.315 92.517 107.832 24.02.201716.01191.089 107.100 31.03.201717.10288.578 105.680 28.04.201717.748 84.987 102.735 26.05.201717.961 86.971 104.932 30.06.201718.51290.197108.70931.08.201720.50991.483111.99229.09.2017 20.441 91.503 111.944 27.10.201721.42095.481116.90124.11.2017 22.595 96.350 118.945 29.12.201723.54284.111107.65326.01.201825.34191.392116.73323.02.2018 25.241 88.655 113.896 30.03.2018 25.345 84.702110.04727.04.2018 25.189 87.573 112.762 25.05.201824.470 83.762 108.232 29.06.2018 22.836 75.566 98.402 27.07.2018 22.282 78.330 100.612 31.08.2018 18.435 70.414 88.849 28.09.2018 17.667 66.989 84.656 26.10.201818.676 67.606 86.282 02.11.2018 18.957 69.185 88.142 09.11.2018 18.910 69.472 88.382 16.11.2018 18.738 71.008 89.746 23.11.201819.02071.15890.178
30.11.2018 19.304 71.700 91.004

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brüt döviz rezervleri haftalık para ve banka istatistikleri TCMB

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