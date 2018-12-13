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Merkez Bankası rezervleri

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 14:49 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 90 milyar 764 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 240 milyon dolar azalarak 90 milyar 764 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 7 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 309 milyon dolar azalışla 71 milyar 391 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 30 Kasım ile biten haftada 71 milyar 700 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 69 milyon dolar artarak 19 milyar 304 milyon dolardan 19 milyar 373 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 240 milyon dolar azalışla 91 milyar 4 milyon dolardan 90 milyar 764 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 29.12.2017 23.542 84.111 107.653 26.01.2018 25.341 91.392 116.733 23.02.2018 25.241 88.655 113.896 30.03.2018 25.345 84.702 110.047 27.04.2018 25.189 87.573 112.762 25.05.2018 24.470 83.762 108.232 29.06.2018 22.836 75.566 98.402 27.07.2018 22.282 78.330 100.612 31.08.2018 18.435 70.414 88.849 28.09.2018 17.667 66.989 84.656 26.10.2018 18.676 67.606 86.282 30.11.2018 19.304 71.700 91.004 7.12.2018 19.373 71.391 90.764

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