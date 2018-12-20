FİNANS

Merkez Bankası rezervleri

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 14:47 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 92 milyar 559 milyon dolara yükseldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 795 milyon dolar artarak 92 milyar 559 milyon dolara çıktı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 14 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 538 milyon dolar artışla 72 milyar 929 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 7 Aralık ile biten haftada 71 milyar 391 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 257 milyon dolar artarak 19 milyar 373 milyon dolardan 19 milyar 630 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 795 milyon dolar artışla 90 milyar 764 milyon dolardan 92 milyar 559 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 29.12.2017 23.542 84.111 107.653 26.01.2018 25.341 91.392 116.733 23.02.2018 25.241 88.655 113.896 30.03.2018 25.345 84.702 110.047 27.04.2018 25.189 87.573 112.762 25.05.2018 24.470 83.762 108.232 29.06.2018 22.836 75.566 98.402 27.07.2018 22.282 78.330 100.612 31.08.2018 18.435 70.414 88.849 28.09.2018 17.667 66.989 84.656 26.10.2018 18.676 67.606 86.282 30.11.2018 19.304 71.700 91.004 7.12.2018 19.373 71.391 90.764 13.12.2018 19.630 72.929 92.559

PARTNERHuawei Nova 4 bizlere neler sunuyor?Huawei Nova 4 bizlere neler sunuyor?
TBB/Aydın: Özkaynaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruzTBB/Aydın: Özkaynaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz
İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldıİpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası rezervleri TCMB

En Çok Okunan Haberler

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

DHMİ işlettiği havalimanlarında dış hat yolcu başına güvenlik ücreti alacak

DHMİ işlettiği havalimanlarında dış hat yolcu başına güvenlik ücreti alacak

Günlük 200 liraya çalışacak işçi bulamıyorlar

Günlük 200 liraya çalışacak işçi bulamıyorlar

Türkiye İş Bankası da konut kredisinde faiz indirimine gitti

Türkiye İş Bankası da konut kredisinde faiz indirimine gitti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: Suriye’den çıkmak hiç de sürpriz olmadı

Trump: Suriye’den çıkmak hiç de sürpriz olmadı

Altay tankı için 1.8 milyon metrekarelik tesis özelleştirme kapsamına alındı

Altay tankı için 1.8 milyon metrekarelik tesis özelleştirme kapsamına alındı

TBB/Aydın: Özkaynaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz

TBB/Aydın: Özkaynaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz

İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı

İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı

Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttı

Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttı

İstanbul Havalimanı'nda B777'nin 30 dakikalık yolcu köprüsü parkı 181 euro

İstanbul Havalimanı'nda B777'nin 30 dakikalık yolcu köprüsü parkı 181 euro

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.