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Merkez Bankası rezervleri

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 14:50 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 92 milyar 91 milyon dolara indi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 468 milyon dolar azalarak 92 milyar 91 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 21 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 659 milyon dolar azalışla 72 milyar 270 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 14 Aralık ile biten haftada 72 milyar 929 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 191 milyon dolar artarak 19 milyar 630 milyon dolardan 19 milyar 821 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 468 milyon dolar düşüşle 92 milyar 559 milyon dolardan 92 milyar 91 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi

Toplam Rezervler 29.12.201723.54284.111107.65326.01.201825.34191.392116.73323.02.2018 25.241 88.655 113.896 30.03.2018 25.345 84.702110.04727.04.2018 25.189 87.573 112.762 25.05.201824.470 83.762 108.232 29.06.2018 22.836 75.566 98.402 27.07.2018 22.282 78.330 100.612 31.08.2018 18.435 70.414 88.849 28.09.2018 17.667 66.989 84.656 26.10.201818.676 67.606 86.282 30.11.2018 19.304 71.700 91.004 7.12.201819.37371.39190.76414.12.201819.630 72.929 92.559 21.12.201819.821 72.270 92.091

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brüt döviz rezervleri haftalık para ve banka istatistikleri TCMB

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