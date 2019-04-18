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Merkez Bankası rezervleri

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 14:48 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 97 milyar 809 milyon dolara yükseldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 503 milyon dolar artarak 97 milyar 809 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 12 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 276 milyon dolar artışla 76 milyar 955 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 5 Nisan ile biten haftada 76 milyar 679 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 227 milyon dolar artarak 20 milyar 627 milyon dolardan 20 milyar 854 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 503 milyon dolar artarak 97 milyar 306 milyon dolardan 97 milyar 809 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler28.12.2018 19.950 71.980 91.930 04.01.201920.23772.93093.16711.01.201920.36172.45092.81118.01.201920.41773.83094.24725.01.201919.86273.47093.33201.02.201920.56677.05897.62408.02.201920.44778.38298.82915.02.201920.42878.12598.55322.02.201920.54979.12299.67101.03.2019 20.969 79.096 100.065 08.03.201920.43376.96397.39615.03.2019 20.65773.782 94.439
22.03.2019 20.988 71.395 92.383
29.03.2019 20.83475.40896.24205.04.2019 20.62776.679 97.306 12.04.2019 20.854 76.955 97.809

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