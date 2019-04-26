Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 863 milyon dolar azalarak 95 milyar 946 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 19 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 390 milyon dolar azalışla 75 milyar 565 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 12 Nisan ile biten haftada 76 milyar 955 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 473 milyon dolar düşüşle 20 milyar 854 milyon dolardan 20 milyar 381 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 863 milyon dolar azalarak 97 milyar 809 milyon dolardan 95 milyar 946 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler28.12.2018 19.950 71.980 91.930 04.01.201920.23772.93093.16711.01.201920.36172.45092.81118.01.201920.41773.83094.24725.01.201919.86273.47093.33201.02.201920.56677.05897.62408.02.201920.44778.38298.82915.02.201920.42878.12598.55322.02.201920.54979.12299.67101.03.2019 20.969 79.096 100.065 08.03.201920.43376.96397.39615.03.2019 20.65773.782 94.439

22.03.2019 20.988 71.395 92.383

29.03.2019 20.83475.40896.24205.04.2019 20.62776.679 97.306 12.04.2019 20.854 76.955 97.809 19.04.2019 20.381 75.565 95.946

