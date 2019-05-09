Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 665 milyon dolar azalarak 93 milyar 51 milyon dolara geriledi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 3 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 651 milyon dolar azalışla 72 milyar 633 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 26 Nisan ile biten haftada 73 milyar 284 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 14 milyon dolar azalışla 20 milyar 432 milyon dolardan 20 milyar 418 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 665 milyon dolar azalarak 93 milyar 716 milyon dolardan 93 milyar 51 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih
Altın Rezervi
Brüt Döviz Rezervi
Toplam Rezervler
28.12.2018
19.950
71.980
91.930
25.01.2019
19.862
73.470
93.332
22.02.2019
20.549
79.122
99.671
29.03.2019
20.834
75.408
96.242
05.04.2019
20.627
76.679
97.306
12.04.2019
20.854
76.955
97.809
19.04.2019
20.381
75.565
95.946
26.04.2019
20.432
73.284
93.716
03.05.2019 20.418 72.633 93.051
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