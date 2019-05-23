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Merkez Bankası rezervleri

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 15:04 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 92 milyar 475 milyon dolara geriledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 183 milyon dolar azalarak 92 milyar 475 milyon dolara indi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 17 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 246 milyon dolar azalışla 71 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 10 Mayıs ile biten haftada 72 milyar 994 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 63 milyon dolar yükselişle 20 milyar 664 milyon dolardan 20 milyar 727 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 183 milyon dolar azalarak 93 milyar 658 milyon dolardan 92 milyar 475 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.201919.86273.47093.33222.02.201920.54979.12299.67129.03.2019 20.83475.40896.24205.04.2019 20.62776.679 97.306 12.04.2019 20.854 76.955 97.809 19.04.2019 20.381 75.565 95.946 26.04.2019 20.43273.28493.71603.05.2019 20.41872.63393.05110.05.2019 20.66472.99493.65817.05.209 20.72771.748 92.475

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brüt döviz rezervleri haftalık para ve banka istatistikleri TCMB

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