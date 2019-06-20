FİNANS

Merkez Bankası rezervleri

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 14:47 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 97 milyar 407 milyon dolara yükseldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 26 milyon dolar artarak 97 milyar 407 milyon dolara çıktı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 14 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 859 milyon dolar artışla 75 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 7 Haziran ile biten haftada 74 milyar 896 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 167 milyon dolar artışla 21 milyar 485 milyon dolardan 21 milyar 652 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 26 milyon dolar artarak 96 milyar 381 milyon dolardan 97 milyar 407 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.201919.86273.47093.33222.02.201920.54979.12299.67129.03.2019 20.83475.40896.24205.04.2019 20.62776.679 97.306 12.04.2019 20.854 76.955 97.809 19.04.2019 20.381 75.565 95.946 26.04.2019 20.43273.28493.71603.05.2019 20.41872.63393.05110.05.2019 20.66472.99493.65817.05.2019 20.72771.748 92.475
24.05.201920.45573.09293.54731.05.2019 20.517 75.038 95.555 07.06.2019 21.485 74.896 96.381 14.06.2019 21.652 75.755 97.407

PARTNERBöyle frikik görülmedi! Sahnede kostümü patlayınca...Böyle frikik görülmedi! Sahnede kostümü patlayınca...
20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya
Rolls-Royce Siemens’in eAircraft işletmesini satın aldıRolls-Royce Siemens’in eAircraft işletmesini satın aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brüt döviz rezervleri haftalık para ve banka istatistikleri TCMB

En Çok Okunan Haberler

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

Bakan'dan çifte burs müjdesi: 4 bin 500 TL ödenecek

Bakan'dan çifte burs müjdesi: 4 bin 500 TL ödenecek

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Dolarda düşüş hızlandı

Dolarda düşüş hızlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

Rolls-Royce Siemens’in eAircraft işletmesini satın aldı

Rolls-Royce Siemens’in eAircraft işletmesini satın aldı

Güler Sabancı: Yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri "değişmek" ve "dönüşmek"

Güler Sabancı: Yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri "değişmek" ve "dönüşmek"

Borsa İstanbul’da kurumsal raporlama ve yatırımcı beklentileri konuşuldu

Borsa İstanbul’da kurumsal raporlama ve yatırımcı beklentileri konuşuldu

YKKD/Yaşargil: Yönetim kurullarında yeterince kadın görene kadar durmayacağız

YKKD/Yaşargil: Yönetim kurullarında yeterince kadın görene kadar durmayacağız

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 30.66 arttı

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 30.66 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.