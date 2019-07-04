FİNANS

Merkez Bankası rezervleri

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 14:48 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 96 milyar 397 milyon dolara indi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 613 milyon dolar azalarak 96 milyar 397 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 28 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 681 milyon dolar azalışla 73 milyar 544 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 21 Haziran ile biten haftada 74 milyar 225 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 68 milyon dolar artışla 22 milyar 785 milyon dolardan 22 milyar 853 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 613 milyon dolar azalarak 97 milyar 10 milyon dolardan 96 milyar 397 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.201919.86273.47093.33222.02.201920.54979.12299.67129.03.2019 20.83475.40896.24205.04.2019 20.62776.679 97.306 12.04.2019 20.854 76.955 97.809 19.04.2019 20.381 75.565 95.946 26.04.2019 20.43273.28493.71603.05.2019 20.41872.63393.05110.05.2019 20.66472.99493.65817.05.2019 20.72771.748 92.475
24.05.201920.45573.09293.54731.05.2019 20.517 75.038 95.555 07.06.2019 21.485 74.896 96.381 14.06.2019 21.652 75.755 97.407
21.06.2019 22.785 74.225 97.010 28.06.2019 22.853 73.544 96.397

PARTNER Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı! Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı!
Haziran yağmurları buğday ve arpada verimi düşürdüHaziran yağmurları buğday ve arpada verimi düşürdü
Bakan Pakdemirli: Modern sulama için 300 milyon hibe ödemesi yapacağızBakan Pakdemirli: Modern sulama için 300 milyon hibe ödemesi yapacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brüt döviz rezervleri haftalık para ve banka istatistikleri TCMB

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Bu koyunların doğmamış kuzuları bile satılıyor

Bu koyunların doğmamış kuzuları bile satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'nın 6 ayda ağırladığı turist sayısı yüzde 16,3 arttı

Antalya'nın 6 ayda ağırladığı turist sayısı yüzde 16,3 arttı

Haziran yağmurları buğday ve arpada verimi düşürdü

Haziran yağmurları buğday ve arpada verimi düşürdü

Bakan Pakdemirli: Modern sulama için 300 milyon hibe ödemesi yapacağız

Bakan Pakdemirli: Modern sulama için 300 milyon hibe ödemesi yapacağız

MB: Enerji fiyatları tüketici enflasyonunu olumlu yönde etkiledi

MB: Enerji fiyatları tüketici enflasyonunu olumlu yönde etkiledi

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Mayıs’ta yüzde 42.5 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Mayıs’ta yüzde 42.5 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.