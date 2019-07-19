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Merkez Bankası rezervleri

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 98 milyar 878 milyon dolara yükseldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 630 milyon dolar artarak 98 milyar 878 milyon dolara çıktı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 12 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 559 milyon dolar artışla 75 milyar 683 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 5 Temmuz'da 74 milyar 124 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 71 milyon dolar artışla 23 milyar 124 milyon dolardan 23 milyar 195 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 630 milyon dolar artarak 97 milyar 248 milyon dolardan 98 milyar 878 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.2019 19.862 73.470 93.332 22.02.2019 20.549 79.122 99.671 29.03.2019 20.834 75.408 96.242 26.04.2019 20.432 73.284 93.716 31.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 05.07.2019 23.124 74.124 97.248 12.07.2019 23.195 75.683 98.878

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brüt döviz rezervleri haftalık para ve banka istatistikleri TCMB

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