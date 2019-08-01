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Merkez Bankası rezervleri

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2019 15:12 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 98 milyar 388 milyon dolara yükseldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 68 milyon dolar artarak 98 milyar 388 milyon dolar oldu.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 26 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 96 milyon dolar azalışla 74 milyar 971 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 19 Temmuz'da 75 milyar 67 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 164 milyon dolar artışla 23 milyar 253 milyon dolardan 23 milyar 417 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 68 milyon dolar artarak 98 milyar 320 milyon dolardan 98 milyar 388 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.2019 19.862 73.470 93.332 22.02.2019 20.549 79.122 99.671 29.03.2019 20.834 75.408 96.242 26.04.2019 20.432 73.284 93.716 31.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 05.07.2019 23.124 74.124 97.248 12.07.2019 23.195 75.683 98.878 19.07.2019 23.253 75.067 98.320 26.07.2019 23.417 74.971 98.388

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altın rezervleri brüt döviz rezervleri TCMB toplam rezervler

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