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Merkez Bankası rezervleri

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 14:51 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 98 milyar 569 milyon dolara yükseldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 181 milyon dolar artarak 98 milyar 569 milyon dolar oldu.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 2 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 429 milyon dolar artışla 75 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 26 Temmuz'da 74 milyar 971 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 248 milyon dolar azalışla 23 milyar 417 milyon dolardan 23 milyar 169 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 181 milyon dolar artarak 98 milyar 388 milyon dolardan 98 milyar 569 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.201919.86273.47093.33222.02.201920.54979.12299.67129.03.2019 20.83475.40896.24226.04.2019 20.43273.28493.71631.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 05.07.201923.12474.12497.24812.07.201923.19575.68398.87819.07.201923.25375.06798.32026.07.201923.41774.97198.38802.08.2019 23.169 75.400 98.569

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haftalık para ve banka istatistikleri Rezerv TCMB

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