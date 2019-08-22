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Merkez Bankası rezervleri

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 14:47 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 102 milyar 689 milyon dolara geriledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 421 milyon dolar azalarak 102 milyar 689 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 16 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 794 milyon dolar azalışla 77 milyar 423 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 9 Ağustos'ta 79 milyar 217 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 373 milyon dolar artışla 24 milyar 893 milyon dolardan 25 milyar 266 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 421 milyon dolar azalarak 104 milyar 110 milyon dolardan 102 milyar 689 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.2019 19.862 73.470 93.332 22.02.2019 20.549 79.122 99.671 29.03.2019 20.834 75.408 96.242 26.04.2019 20.432 73.284 93.716 31.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 26.07.2019 23.417 74.971 98.388 02.08.2019 23.169 75.400 98.569 09.08.2019 24.893 79.217 104.110 16.09.2019 25.266 77.423 102.689

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