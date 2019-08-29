Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 155 milyon dolar azalarak 101 milyar 534 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 23 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 597 milyon dolar azalışla 76 milyar 826 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri , 16 Ağustos'ta 77 milyar 423 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 558 milyon dolar azalışla 25 milyar 266 milyon dolardan 24 milyar 708 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 155 milyon dolar azalarak 102 milyar 689 milyon dolardan 101 milyar 534 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.201919.86273.47093.33222.02.201920.54979.12299.67129.03.2019 20.83475.40896.24226.04.2019 20.43273.28493.71631.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 26.07.201923.41774.97198.38802.08.2019 23.169 75.400 98.569 09.08.201924.89379.217104.11016.08.201925.26677.423102.689

23.08.201924.708 76.826101.534

