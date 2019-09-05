Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 29 milyon dolar azalarak 101 milyar 505 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 29 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 30 milyon dolar azalışla 75 milyar 796 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 23 Ağustos'ta 76 milyar 826 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 1 milyon dolar artışla 24 milyar 708 milyon dolardan 25 milyar 709 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 29 milyon dolar azalarak 101 milyar 534 milyon dolardan 101 milyar 505 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.201919.86273.47093.33222.02.201920.54979.12299.67129.03.2019 20.83475.40896.24226.04.2019 20.43273.28493.71631.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 26.07.201923.41774.97198.38802.08.2019 23.169 75.400 98.569 09.08.201924.89379.217104.11016.08.201925.26677.423102.689

23.08.201924.708 76.826101.534

29.08.2019 25.709 75.796 101.505

