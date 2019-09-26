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Merkez Bankası rezervleri

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 14:52 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 103 milyar 39 milyon dolara yükseldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 164 milyon dolar artarak 103 milyar 39 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 20 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 261 milyon dolar artışla 77 milyar 184 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 13 Eylül'de 75 milyar 923 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 903 milyon dolar artışla 24 milyar 952 milyon dolardan 25 milyar 855 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 164 milyon dolar artışla 100 milyar 875 milyon dolardan 103 milyar 39 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.201919.86273.47093.33222.02.201920.54979.12299.67129.03.2019 20.83475.40896.24226.04.2019 20.43273.28493.71631.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 26.07.201923.41774.97198.38802.08.2019 23.169 75.400 98.569 09.08.201924.89379.217104.11016.08.201925.26677.423102.689
23.08.201924.708 76.826101.534
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
06.09.201925.567 76.285 101.852 13.09.201924.952
75.923 100.875 20.09.2019 25.855 77.184 103.039

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Anahtar Kelimeler:
haftalık para ve banka istatistikleri Merkez Bankası toplam rezervleri TCMB

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