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Merkez Bankası rezervleri

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 15:02 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 101 milyar 706 milyon dolara geriledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 333 milyon dolar azalarak 101 milyar 706 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 27 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 529 milyon dolar azalışla 75 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 20 Eylül'de 77 milyar 184 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 196 milyon dolar artışla 25 milyar 855 milyon dolardan 26 milyar 51 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 333 milyon dolar azalışla 103 milyar 39 milyon dolardan 101 milyar 706 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.2019 19.862 73.470 93.332 22.02.2019 20.549 79.122 99.671 29.03.2019 20.834 75.408 96.242 26.04.2019 20.432 73.284 93.716 31.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 26.07.2019 23.417 74.971 98.388 02.08.2019 23.169 75.400 98.569 09.08.2019 24.893 79.217 104.110 16.08.2019 25.266 77.423 102.689 23.08.2019 24.708 76.826 101.534 29.08.2019 25.709 75.796 101.505 06.09.2019 25.567 76.285 101.852 13.09.2019 24.952 75.923 100.875 20.09.2019 25.855 77.184 103.039 27.09.2019 26.051 75.655 101.706

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haftalık para ve banka istatistikleri Merkez Bankası toplam rezervleri TCMB

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