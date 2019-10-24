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Merkez Bankası rezervleri

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 14:47 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 104 milyar 494 milyon dolara yükseldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 289 milyon dolar artarak 104 milyar 494 milyon dolara ulaştı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 18 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 311 milyon dolar azalışla 78 milyar 85 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 11 Ekim'de 78 milyar 396 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 600 milyon dolar artışla 25 milyar 809 milyon dolardan 26 milyar 409 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 289 milyon dolar artarak 104 milyar 205 milyon dolardan 104 milyar 494 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.201919.86273.47093.33222.02.201920.54979.12299.67129.03.2019 20.83475.40896.24226.04.2019 20.43273.28493.71631.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 26.07.201923.41774.97198.38802.08.2019 23.169 75.400 98.569 09.08.201924.89379.217104.11016.08.201925.26677.423102.68923.08.201924.708 76.826101.53429.08.2019 25.709 75.796 101.505 06.09.201925.567 76.285 101.852 13.09.201924.95275.923 100.875 20.09.2019 25.855 77.184 103.039 27.09.201926.05175.655101.70604.10.201925.99079.841105.83111.04.2019 25.809 78.396 104.205
18.10.2019 26.409 78.085 104.494

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