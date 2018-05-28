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Merkez Bankası sadeleşmeye ilişkin teknik ayrıntıları duyurdu

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

Duyurudan: - "Fonlamanın haftalık vadeye kaydırılması için bir haftalık geçiş süreci öngörülmüştür. Bu süreçte, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin mevcut para politikası duruşuyla uyumlu gerçekleşmesi amacıyla 7 Haziran 2018'e kadar (dahil) gecelik borç verme ve Geç Likidite Penceresi faiz oranları yüzde 16,5 olarak uygulanacaktır" - "Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede gerçekleştirilebilecek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak, borç verme faiz oranı ise belirlenen gecelik borç verme faiz oranına 150 baz puan eklenmesi yoluyla hesaplanacaktır. Para Politikası Kurulunca GLP faiz oranları ayrıca ilan edilmeyecektir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, para politikasının yeni operasyonel çerçevesi kapsamında, fonlamanın haftalık vadeye kaydırılması için bir haftalık geçiş sürecinin öngörüldüğü belirtilerek, "Bu süreçte, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin mevcut para politikası duruşuyla uyumlu gerçekleşmesi amacıyla 7 Haziran 2018'e kadar (dahil) gecelik borç verme ve Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranları yüzde 16,5 olarak uygulanacaktır." açıklaması yapıldı.

TCMB, para politikasının yeni operasyonel
çerçevesine ve geçiş sürecine ilişkin
teknik ayrıntıları duyurdu.

Duyuruda, para politikası operasyonel çerçevesine
ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlandığı belirtilerek, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı bildirildi.

Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla eksi/artı 150 baz puanlık bir marjla belirleneceği aktarılan duyuruda, "Para Politikası
Kurulunca söz konusu faiz oranları ayrıca ilan edilmeyecektir." denildi.

Duyuruda, fonlamanın haftalık vadeye kaydırılması için bir haftalık geçiş sürecinin öngörüldüğü bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu
süreçte, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin mevcut para politikası duruşuyla uyumlu
gerçekleşmesi amacıyla 7 Haziran 2018'e kadar (dahil) gecelik borç verme ve GLP faiz oranları yüzde 16,5 olarak uygulanacaktır. Bir hafta vadeli repo ihaleleri miktar ihalesi yöntemiyle düzenlenecek, her bir bankanın
verebileceği toplam teklif tutarı ilan edilen ihale tutarının en fazla yüzde 30'u kadar olabilecektir.
Günlük repo ihale miktarı belirlenirken ikincil piyasa gecelik faiz oranları ortalamasının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı civarında oluşması hedeflenecektir."

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- "Gün içi limit uygulaması mevcut şekliyle devam edecek"

Duyuruda, bankaların ihtiyaç duymaları halinde Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para
Piyasası ile BIST bünyesindeki Repo-Ters Repo ve Bankalararası Repo-Ters Repo
Pazarlarında Merkez Bankası borç verme faiz oranından borçlanabileceği, likidite fazlalığı
oluşması halinde ise limitsiz olarak Merkez Bankası borçlanma faiz oranından Merkez
Bankasına borç verebileceği bildirildi.

Tüm katılımcıların, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi (HMVKŞ) tarafından ihraç edilen TL cinsi kira sertifikası karşılığında, borç verme faiz oranı üzerinden kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo imkanından yararlanabileceği vurgulanan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme
limitleri 18 Temmuz 2016 tarihi öncesinde geçerli olan limitlerine eşit olacaktır. Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede
gerçekleştirilebilecek GLP işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borçlanma faiz oranı
yüzde sıfır olarak uygulanacak, borç verme faiz oranı ise yukarıda özetlenen yöntemle
belirlenen gecelik borç verme faiz oranına 150 baz puan eklenmesi yoluyla
hesaplanacaktır. Para Politikası Kurulunca GLP faiz oranları ayrıca ilan edilmeyecektir. Gün içi limit uygulaması mevcut şekliyle devam edecek, gün içi limit tutarı Bankalararası
Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitlerine eşit olacaktır. Özetlenen para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin diğer hususlarda 2018
Yılında Para ve Kur Politikası metni geçerli olmaya devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
GLP sadeleşme TCMB

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