Merkez Bankası sadeleşmeye ilişkin teknik ayrıntıları duyurdu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, para politikasının yeni operasyonel çerçevesi kapsamında, fonlamanın haftalık vadeye kaydırılması için bir haftalık geçiş sürecinin öngörüldüğü belirtilerek, "Bu süreçte, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin mevcut para politikası duruşuyla uyumlu gerçekleşmesi amacıyla 7 Haziran 2018'e kadar (dahil) gecelik borç verme ve Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranları yüzde 16,5 olarak uygulanacaktır." açıklaması yapıldı. TCMB, para politikasının yeni operasyonel

çerçevesine ve geçiş sürecine ilişkin

teknik ayrıntıları duyurdu. Duyuruda, para politikası operasyonel çerçevesine

ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlandığı belirtilerek, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı bildirildi. Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla eksi/artı 150 baz puanlık bir marjla belirleneceği aktarılan duyuruda, "Para Politikası

Kurulunca söz konusu faiz oranları ayrıca ilan edilmeyecektir." denildi.

Duyuruda, fonlamanın haftalık vadeye kaydırılması için bir haftalık geçiş sürecinin öngörüldüğü bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi: "Bu

süreçte, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin mevcut para politikası duruşuyla uyumlu

gerçekleşmesi amacıyla 7 Haziran 2018'e kadar (dahil) gecelik borç verme ve GLP faiz oranları yüzde 16,5 olarak uygulanacaktır. Bir hafta vadeli repo ihaleleri miktar ihalesi yöntemiyle düzenlenecek, her bir bankanın

verebileceği toplam teklif tutarı ilan edilen ihale tutarının en fazla yüzde 30'u kadar olabilecektir.

Günlük repo ihale miktarı belirlenirken ikincil piyasa gecelik faiz oranları ortalamasının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı civarında oluşması hedeflenecektir." \ - "Gün içi limit uygulaması mevcut şekliyle devam edecek" Duyuruda, bankaların ihtiyaç duymaları halinde Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para

Piyasası ile BIST bünyesindeki Repo-Ters Repo ve Bankalararası Repo-Ters Repo

Pazarlarında Merkez Bankası borç verme faiz oranından borçlanabileceği, likidite fazlalığı

oluşması halinde ise limitsiz olarak Merkez Bankası borçlanma faiz oranından Merkez

Bankasına borç verebileceği bildirildi.