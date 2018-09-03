FİNANS

Merkez Bankası: "Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir."

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 10:36 | Son Güncelleme

Merkez Bankası: "Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir."


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Yurtiçi üretici fiyat endeksi Ağustos’ta yüzde 6.60 arttıYurtiçi üretici fiyat endeksi Ağustos’ta yüzde 6.60 arttı
Tüketici fiyatları Ağustos'ta yüzde 2.30 arttı; yıllık enflasyon yüzde 17.90Tüketici fiyatları Ağustos'ta yüzde 2.30 arttı; yıllık enflasyon yüzde 17.90
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