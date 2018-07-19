Merkez Bankası temmuz ayı beklenti anketi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 13,38'e yükseldi.

TCMB'nin, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Temmuz ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.

Buna göre, temmuz ayı TÜFE beklentisi, yüzde 0,59'dan yüzde 0,83'e yükseldi. Ağustos ve eylül ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 0,59 ve yüzde 0,87 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 12,28'den yüzde 13,88'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı dönemde yüzde 10,47'den yüzde 11,07'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,18'den yüzde 9,54'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla artarak 4,5837'den 4,8328'e ulaştı. Aynı dönemde 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi, 47805'ten 5,0592'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 53,5 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 54,8 milyar dolara yükseldi. 2019 yılı cari açık beklentisi ise 50,6 milyar dolardan 50,3 milyar dolara geriledi.