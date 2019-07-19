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Merkez Bankası temmuz ayı beklenti anketi

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 15:19 | Son Güncelleme

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,01'e geriledi - Yıl sonu cair açık beklentisi 10,6 milyar dolardan 7,6 milyar dolara indi - 2019 yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,1448 oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,01'e geriledi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Temmuz ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 0,94 olan temmuz ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,25'e yükseldi. Ağustos ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,91 ve yüzde 0,85 oldu. Eylül ayı TÜFE beklentisi ise
yüzde 1,35 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 15,85'ten temmuzda yüzde 15,01'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 14,88'den yüzde 13,90'a, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 11,46'dan yüzde 11'e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,3015'ten 6,1448'e geriledi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre gerileyerek 6,6361'den 6,4664'e geriledi.

Bir önceki anket döneminde 10,6 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi 7,6 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi de 19,2 milyar dolardan 17,4 milyar dolara düştü.

- Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 21,43'e geriledi

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 0,04'ten yüzde eksi 0,02'ye geriledi. 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya düştü.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 24'ten yüzde 21,85'e, BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise 24,25'ten yüzde 21,58'e indi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 21,43 ve yüzde 16,66 olarak kayıtlara geçti.

Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 20,35 ve 12 ay sonrası için yüzde 16,21 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
beklenti anketi dolar/TL enflasyon TCMB

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