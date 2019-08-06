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Merkez Bankası Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu:

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2019 11:55 | Son Güncelleme

"Tütün ürünlerinde yakın dönemde yapılan fiyat ayarlamalarının ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacaktır" - "Temel mal enflasyonu yakın dönemdeki olumlu döviz kuru gelişmeleri ve iktisadi faaliyetteki ılımlı seyrin sınırlayıcı etkisine karşın, vergi indirimlerinin sona ermesi nedeniyle yükseldi" - "Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları azaldı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, tütün ürünlerinde yakın dönemde yapılan fiyat ayarlamalarının, ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacağı bildirildi.

TCMB tarafından temmuz ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı.

Rapora göre, temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 1,36 artarken, yıllık
enflasyon 0,93 puan yükselerek yüzde 16,65 düzeyinde gerçekleşti. Bu
gelişmede, dayanıklı tüketim mallarındaki geçici vergi indirimlerinin sona
ermesi ve elektrik kalemi kaynaklı enerji fiyatlarında kaydedilen
yükseliş etkili oldu.

Gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi
işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak sürdü. Bu dönemde
çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yükselişte,
dayanıklı tüketim mallarındaki vergi oranı değişikliğine paralel temel
mal enflasyonu belirleyici oldu. Geçici vergi indirimlerinin etkisi
arındırıldığında, B ve C göstergelerinin eğilimindeki yükseliş ise daha sınırlı düzeyde gerçekleşti.

Temmuz ayında hizmet fiyatları yüzde 1,03 artarken, grup yıllık enflasyonu 0,35 puan azalarak
yüzde 14,57 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon lokanta-otel ve diğer
hizmetler gruplarında geriledi. Haberleşme ve ulaştırma hizmetlerinde yükselen yıllık enflasyon, kira alt
kaleminde ise yataya yakın seyretti. Haberleşme hizmetleri yıllık enflasyonunda baz etkilerinin yanı sıra cep telefonu görüşme ücretleri kaynaklı yükselişin etkisi gözlendi. Ulaştırma
grubu enflasyonunda ise hava yolu ile yolcu taşımacılığı alt kalemindeki fiyat artışı öne çıktı.

Söz konusu ayda, temel mal grubu yıllık enflasyonu 3,02 puan artışla yüzde 17,81 oldu. Bu
dönemde yıllık enflasyon dayanıklı mal grubunda artarken, diğer alt gruplarda geriledi. Dayanıklı mal grubundaki artışta otomobil, beyaz eşya ve mobilya gruplarındaki
geçici vergi indirimlerinin sona ermesinin etkisi izlendi. Beyaz eşya grubunda fiyat artışı vergi değişiminin ima ettiğinin altında kalırken, mobilyalarda vergi etkisinin üzerinde bir fiyat artışı gözlendi.

Tüm bu gelişmeler sonucunda,
temel mal enflasyonu yakın dönemdeki olumlu döviz kuru gelişmeleri ve iktisadi faaliyetteki ılımlı seyrin sınırlayıcı etkisine karşın, vergi indirimlerinin sona ermesi nedeniyle yükseldi.

- "Enerji fiyatlarındaki artışta, elektrikteki yükseliş etkili oldu"

Enerji fiyatlarının temmuzda yüzde 3,01 artmasında, elektrik fiyatlarında
yapılan yüzde 15'lik yükseliş etkili oldu.

Bu dönemde şebeke suyu fiyatları sınırlı
bir miktar gerilerken, döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında bir miktar düşüş
gözlendi. Bu gelişmelerle, enerji yıllık enflasyonu da 2,73 puan artarak yüzde 13,19'a yükseldi.

Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu, temmuzda 0,99 puan azalarak yüzde 18,21'e geriledi. Bu gelişmede taze meyve-sebze fiyatlarına bağlı olarak yüzde 12,37'ye gerileyen
işlenmemiş gıda enflasyonu belirleyici olurken, işlenmiş gıda grubu yıllık enflasyonu yükselişini sürdürdü.

Bu dönemde olumlu arz koşullarının devam etmesine bağlı olarak taze meyve-sebze
grubunda yıllık enflasyon yüzde 4,30'a düştü. İşlenmiş gıda
grubunda ise fiyatlar aylık bazda yüzde 1,74'lük yüksek bir oranda artmaya devam etti ve grup yıllık enflasyonu
0,74 puanlık artışla yüzde 24,15'e çıktı. Bu grupta fiyat artışlarının alt gruplar geneline yayıldığı
görülürken, özellikle ekmek ve tahıllar ile çay ve şeker gibi alt kalemlerdeki gelişmeler öne çıktı.

Temmuz ayı başında tütün ve alkol ürünlerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) altı aylık değişime endeksli olarak yükseltilmesine istinaden, alkollü içecek fiyatları yüzde 8,44
arttı, tütün ürünleri fiyatları yatay seyretti.

Bununla birlikte, tütün ürünlerinde yakın
dönemde yapılan fiyat ayarlamalarının ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacağı değerlendirildi.

- "TL'deki olumlu görünüm Yİ-ÜFE'ye yansıdı"

Yurt içi üretici fiyatları temmuz ayında yüzde 0,99 azalırken, yıllık enflasyon 3,38 puan düşüşle
yüzde 21,66'ya geriledi. Bu gelişmede, Türk lirasında yakın dönemde gözlenen
olumlu görünümün yansımaları izlendi.

Aynı dönemde, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi
fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimi belirgin olarak geriledi.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, fiyatlar dayanıklı tüketim malları dışında kalan gruplarda düşüş kaydetti. Ara malı grubu fiyatlarındaki aylık düşüşte demir-çelik, temel
kimyasal ürünleri, tekstil iplik ve elyafları ve plastik ürünler belirleyici oldu. Sermaye mallarında ise diğer özel ve genel amaçlı makineler ile bilgisayar ve metal yapı ürünlerinin etkisi öne çıktı.

Enerji
grubundaki düşüşü elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı fiyatları sürükledi. Gaz imalatındaki fiyat artışı ise
yukarı yönlü katkı verdi.

Dayanıklı tüketim malları fiyatları mobilya ürünleri kaynaklı olarak artarken,
dayanıksız tüketim mallarındaki düşüşte et ürünleri ile katı-sıvı yağlar öne çıktı. Sonuç olarak, bu
dönemde tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları azaldı.

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Anahtar Kelimeler:
enflasyon Fiyat gelişmeleri raporu merkez bankası TCMB

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