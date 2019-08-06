Merkez Bankası Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, tütün ürünlerinde yakın dönemde yapılan fiyat ayarlamalarının, ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacağı bildirildi. TCMB tarafından temmuz ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı. Rapora göre, temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 1,36 artarken, yıllık

enflasyon 0,93 puan yükselerek yüzde 16,65 düzeyinde gerçekleşti. Bu

gelişmede, dayanıklı tüketim mallarındaki geçici vergi indirimlerinin sona

ermesi ve elektrik kalemi kaynaklı enerji fiyatlarında kaydedilen

yükseliş etkili oldu. Gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi

işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak sürdü. Bu dönemde

çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yükselişte,

dayanıklı tüketim mallarındaki vergi oranı değişikliğine paralel temel

mal enflasyonu belirleyici oldu. Geçici vergi indirimlerinin etkisi

arındırıldığında, B ve C göstergelerinin eğilimindeki yükseliş ise daha sınırlı düzeyde gerçekleşti.

Temmuz ayında hizmet fiyatları yüzde 1,03 artarken, grup yıllık enflasyonu 0,35 puan azalarak

yüzde 14,57 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon lokanta-otel ve diğer

hizmetler gruplarında geriledi. Haberleşme ve ulaştırma hizmetlerinde yükselen yıllık enflasyon, kira alt

kaleminde ise yataya yakın seyretti. Haberleşme hizmetleri yıllık enflasyonunda baz etkilerinin yanı sıra cep telefonu görüşme ücretleri kaynaklı yükselişin etkisi gözlendi. Ulaştırma

grubu enflasyonunda ise hava yolu ile yolcu taşımacılığı alt kalemindeki fiyat artışı öne çıktı. Söz konusu ayda, temel mal grubu yıllık enflasyonu 3,02 puan artışla yüzde 17,81 oldu. Bu

dönemde yıllık enflasyon dayanıklı mal grubunda artarken, diğer alt gruplarda geriledi. Dayanıklı mal grubundaki artışta otomobil, beyaz eşya ve mobilya gruplarındaki

geçici vergi indirimlerinin sona ermesinin etkisi izlendi. Beyaz eşya grubunda fiyat artışı vergi değişiminin ima ettiğinin altında kalırken, mobilyalarda vergi etkisinin üzerinde bir fiyat artışı gözlendi.

Tüm bu gelişmeler sonucunda,

temel mal enflasyonu yakın dönemdeki olumlu döviz kuru gelişmeleri ve iktisadi faaliyetteki ılımlı seyrin sınırlayıcı etkisine karşın, vergi indirimlerinin sona ermesi nedeniyle yükseldi. - "Enerji fiyatlarındaki artışta, elektrikteki yükseliş etkili oldu" Enerji fiyatlarının temmuzda yüzde 3,01 artmasında, elektrik fiyatlarında

yapılan yüzde 15'lik yükseliş etkili oldu. Bu dönemde şebeke suyu fiyatları sınırlı

bir miktar gerilerken, döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında bir miktar düşüş

gözlendi. Bu gelişmelerle, enerji yıllık enflasyonu da 2,73 puan artarak yüzde 13,19'a yükseldi. Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu, temmuzda 0,99 puan azalarak yüzde 18,21'e geriledi. Bu gelişmede taze meyve-sebze fiyatlarına bağlı olarak yüzde 12,37'ye gerileyen

işlenmemiş gıda enflasyonu belirleyici olurken, işlenmiş gıda grubu yıllık enflasyonu yükselişini sürdürdü. Bu dönemde olumlu arz koşullarının devam etmesine bağlı olarak taze meyve-sebze

grubunda yıllık enflasyon yüzde 4,30'a düştü. İşlenmiş gıda

grubunda ise fiyatlar aylık bazda yüzde 1,74'lük yüksek bir oranda artmaya devam etti ve grup yıllık enflasyonu

0,74 puanlık artışla yüzde 24,15'e çıktı. Bu grupta fiyat artışlarının alt gruplar geneline yayıldığı

görülürken, özellikle ekmek ve tahıllar ile çay ve şeker gibi alt kalemlerdeki gelişmeler öne çıktı.