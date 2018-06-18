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Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri açtı

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 16:07 | Son Güncelleme

Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri açtı.

TCMB bugün 3 ayrı vadede Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihaleleri açtı. Türk lirası uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutar 300 milyon dolar olurken, 3 ay ve 6 ay vadelerde ise tutar 100'er milyon dolar olarak ilan edildi.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017’de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın ikinci çeyreği sonuna kadar 1, 3 ve 6 ay vadeli ihalelere devam etmeyi planlıyor.

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merkez bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri

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