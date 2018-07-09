Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri açtı.
TCMB, bugün 2 ayrı vadede Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesi açtı. Türk lirası uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutar 300 milyon dolar olurken, 3 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutar 100 milyon dolar olarak ilan edildi.
TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017’de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar 1, 3 ve 6 ay vadeli ihalelere devam etmeyi planlıyor.
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