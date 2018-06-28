Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.
TCMB'nin bugün açtığı 1 ay vadeli Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 300 milyon dolar olarak ilan edildi.
TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017’de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın ikinci çeyreği sonuna kadar 1, 3 ve 6 ay vadeli ihalelere devam etmeyi planlıyor.
Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum
Astaldi 3. köprüdeki payını satıyor
Borsa güne nasıl başladı?
Dolar ne kadar? (27.06.2018 dolar kuru)
Dolar ne kadar? (26.06.2018 dolar kuru)
Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...
Okuyucu Yorumları 0 yorum