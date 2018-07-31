Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.
TCMB'nin bugün açtığı 1 ay vadeli TL döviz satım ihalesinde tutar 300 milyon dolar olarak ilan edildi.
TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017’de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın üçüncü çeyreğinde toplam 17,8 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.
Vatandaşa kötü haber! Doğalgaza zam yolda
Vatandaş akın etti! Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (31 Temmuz 2018)
MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (30 Temmuz dolar kuru)
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı
İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı
Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum