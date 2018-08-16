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Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 16:15 | Son Güncelleme

Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.

TCMB'nin bugün açtığı 1 ay vadeli Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 300 milyon dolar olarak ilan edildi.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017’de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın üçüncü çeyreğinde toplam 17,8 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor

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merkez bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi

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